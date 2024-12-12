Юный спортсмен из Карелии стал победителем Всероссийского турнира по муайтай

В начале декабря в Нижнем Новгороде прошел турнир по муайтай «Кубок Содружества».

Юный спортсмен из Пряжинского клуба тайского бокса «Fighter», Лев Воробьев, завоевал золотую медаль на XVIII Международном турнире по муайтай «Кубок Содружества», который проходил с 3 по 8 декабря в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила администрация Пряжинского района.

Как уточняется, для Льва это был дебют на всероссийской арене, и он продемонстрировал высокий уровень мастерства и воли к победе. В трех поединках юный боксер одержал уверенные победы, причем две из них — досрочно.