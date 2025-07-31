Юный велосипедист попал под мусоровоз в Петрозаводске

Авария с участием велосипеда и грузовика произошла на Перевалке.

Вчера, 31 июля, в 14.10 в Петрозаводске, у дома № 34 на улице Суоярвской, случилось ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Там велосипед столкнулся с грузовиком, мусоровозов. В результате 14-летний велосипедист был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются, ведётся проверка.