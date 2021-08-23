Юный велосипедист, сбитый на тротуаре внедорожником в центре Петрозаводска, получил травмы

В Госавтоинспекции столицы Карелии рассказали подробности ДТП в центре города с участием 9-летнего велосипедиста.

Напомним, в минувшую среду, 25 августа, около 17.00 у ресторана «Северный» Lexus сбил велосипедиста. Авария произошла, когда внедорожник выезжал с дворовой территории. В это время по тротуару ехал 9-летний ребенок на велосипеде. Водитель не успел среагировать, что привело к ДТП.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, авария произошла в районе дома № 6 по улице Энгельса. За рулем внедорожника находился водитель 1972 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травмы. Ребенку назначено лечение.