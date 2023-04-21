Юный водитель квадроцикла насмерть сбил 21-летнюю девушку в Карелии (ФОТО)

Смертельное ДТП произошло в Беломорском районе.
В Госавтоинспекции Карелии сообщили о смертельной аварии, произошедшей в Беломорском районе, на дороге возле деревни Пертозеро.
Там около 10 часов утра квадроцикл, которым управлял 20-летний молодой человек, сбил 21-летнюю девушку.
От полученных травм девушка погибла на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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