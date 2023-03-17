Юный водитель протаранил столб в Приладожье Карелии (ФОТО)

Ночью 19-летний водитель за рулем автомобиля наехал на опору в Лахденпохье.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария произошла 18 марта в 4.50 утра.

На 219 километре дороги «Сортавала», в города Лахденпохья, водитель автомобиля Volkswagen, 19-летний молодой человек, врезался на машине в электрическую опору.

В результате аварии водитель был травмирован. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.