Юный водитель протаранил столб в Приладожье Карелии (ФОТО)

Ночью 19-летний водитель за рулем автомобиля наехал на опору в Лахденпохье.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария произошла 18 марта в 4.50 утра.
На 219 километре дороги «Сортавала», в города Лахденпохья, водитель автомобиля Volkswagen, 19-летний молодой человек, врезался на машине в электрическую опору.
В результате аварии водитель был травмирован. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание