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Юный житель Карелии погиб во время военной операции на Украине

Новости. Происшествия
17:21, 05 Марта 2022
фото: © Правительство Карелии

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Девятнадцатилетний Кирилл Некрасов из Беломорского района погиб во время военной операции на Украине, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«При исполнении служебного долга во время военной спецоперации в помощь Луганской и Донецкой народным республикам погиб наш земляк Кирилл Некрасов, житель поселка Летнереченский. В апреле Кириллу должно было исполниться 20 лет. После срочной службы он принял решение остаться в Российской армии, на Северном флоте, перешел на контрактную службу. Кирилл — герой, пример мужества и чести. Он до конца остался верным Родине, долгу и присяге. Вечная память!» — сказал Артур Парфенчиков.

Глава принес глубочайшие соболезнования его родным и близким и сказал, что семье Кирилла окажут всю необходимую помощь.

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