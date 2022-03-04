Юный житель Карелии погиб во время военной операции на Украине

Девятнадцатилетний Кирилл Некрасов из Беломорского района погиб во время военной операции на Украине, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«При исполнении служебного долга во время военной спецоперации в помощь Луганской и Донецкой народным республикам погиб наш земляк Кирилл Некрасов, житель поселка Летнереченский. В апреле Кириллу должно было исполниться 20 лет. После срочной службы он принял решение остаться в Российской армии, на Северном флоте, перешел на контрактную службу. Кирилл — герой, пример мужества и чести. Он до конца остался верным Родине, долгу и присяге. Вечная память!» — сказал Артур Парфенчиков.

Глава принес глубочайшие соболезнования его родным и близким и сказал, что семье Кирилла окажут всю необходимую помощь.