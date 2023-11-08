Юный житель Карелии погулял на украденные из открытого авто деньги

Девятнадцатилетний юноша из Питкярантского района пойдет под суд за кражу из автомобиля.

В полиции Питкярантского района завершили расследование уголовного дела о краже в отношении 19-летнего местного жителя.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление жительницы одной из деревень. Ночью кто-то проник в её автомобиль, припаркованный у дома, и украл из бардачка 3,5 тысячи рублей. Пропажу денег женщина обнаружила только утром.

В ходе дознания обвиняемый раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления. Он признался, что ночью гулял по деревне и обратил внимание на припаркованную машину. Ради интереса дернул водительскую дверь и понял, что автомобиль не был заперт. Юноша проник в салон иномарки, украл купюры, а потом потратил их на продукты и спиртное.

Уголовное дело с обвинительным актом направили в суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.