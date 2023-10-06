Юный житель Карелии решил усовершенствовать героя и подставил свою мать

Почти полмиллиона рублей со счета жительницы Медвежьегорска ушло неизвестным, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от 34-летней горожанки, сообщившей, что ее несовершеннолетний сын стал жертвой мошенников. В результате и она сама стала беднее на 440 тысяч рублей.

Школьник увлекался популярной мобильной игрой. В одном из чатов он прочитал, как его герой может получить преимущество. Следуя инструкции. Он взял мобильный матери и слил посторонним сведения о ее банковских счетах. Аферисты успели перевести часть денег. Пока банк не заблокировал операцию.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. В МВД Карелии напомнили, что ребенка полезно обучать основам финансовой грамотности, а также с целью профилактики рассказывать о современных угрозах.