Юный житель Карелии украл ружье из квартиры знакомого

Полиция республики расследует уголовное дело о краже оружия.
20-летний житель одного из поселков в Калевальском районе присматривал за квартирой знакомого и обнаружил в шкафу охотничье ружье и три патрона. Молодой человек забрал их себе. По его словам, он хотел использовать оружие для самообороны. Он ходил с ружьем по улице, чем привлек внимание местных жителей.
При проверке также выяснилось, что владелец квартиры хранил оружие и патроны незаконно — они достались ему от отца по наследству. Теперь хозяина ружья привлекут к административной ответственности, а молодому человеку, который украл оружие, грозит от трех до семи лет лишения свободы. Похищенное ружье и патроны уже изъяли.
МВД Карелии напоминает, что хранить оружие без специального разрешения запрещено. Это относится и к оружию, доставшемуся по наследству. Его можно сдать в любой полицейский участок, за добровольную сдачу оружия положено денежное вознаграждение.
