Юный житель Петрозаводска обокрал автоледи

Правоохранительные органы столицы Карелии раскрыли дело о краже из автомобиля.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась местная жительница.



Женщина обнаружила, что неизвестный вскрыл ее машину и украл аккумулятор и видеорегистратор. Ущерб составил почти пять тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли несовершеннолетнего подозреваемого. Молодой человек во всем признался, пояснил, что краденое продал, а деньги потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.