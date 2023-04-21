Юный житель Петрозаводска обокрал автоледи

Правоохранительные органы столицы Карелии раскрыли дело о краже из автомобиля.
В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась местная жительница.
Женщина обнаружила, что неизвестный вскрыл ее машину и украл аккумулятор и видеорегистратор. Ущерб составил почти пять тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска нашли несовершеннолетнего подозреваемого. Молодой человек во всем признался, пояснил, что краденое продал, а деньги потратил на себя.
Возбуждено уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание