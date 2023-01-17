Юный житель Петрозаводска пытался заняться сбытом наркотиков, но его поймали

В столице Карелии завершено расследование уголовного дела против жителя города, который собирался делать «закладки» наркотиков, но не успел.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Следствием установлено, что преступления были совершены в августе и сентябре 2022 года, когда обвиняемому еще не исполнилось 18 лет, поэтому по уголовному делу он проходит в качестве несовершеннолетнего.

По версии следствия, в одном из мессенджеров он получил от другого лица координаты партий расфасованных наркотиков, которые должен был забрать и распространить, делая «закладки». Обвиняемый дважды пытался это сделать, но каждый раз сотрудники полиции находили наркотики раньше, чем до них добирались покупатели.

Распространителя задержали, он признал вину и активно способствовал расследованию уголовного дела.



«В рамках предварительного следствия следователями изучены причины и условия, способствовавшие совершению противоправных деяний подростка, и приняты меры профилактического характера», — добавили в Следкоме.