Юный житель Петрозаводска стал победителем международного молодежного конкурса

Шестнадцатилетний Захар Решетник победил в международном молодежном конкурсе антикоррупционной рекламы.

О победителе международного молодежного конкурса антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» рассказали в Госкомитете Карелии по жилищному надзору.



Так, по итогам голосования Национальной конкурсной комиссии Российской Федерации в номинации «Лучший видеоролик» I место заняла работа «Коля против коррупции», автором которой является 16-летний Захар Решетник, житель города Петрозаводска.



По результатам голосования международного жюри видеоролик нашего земляка занял II место.



«Поздравляем Захара с заслуженной победой!» — написали в паблике Госкомитета.