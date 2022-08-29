Юный житель Петрозаводска стал жертвой обмана в сети

Мошенники применили в отношении 18-летнего петрозаводчанина стандартную уловку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 18-летнего горожанина, ставшего жертвой мошенников.

Молодой человек собирался продать телефон и разместил на одном из сайтов информацию об этом. Через мессенджер с ним связался неизвестный, который согласился купить телефон и якобы для оформления безопасной сделки прислал ссылку. Петрозаводчанин прошел по ней и ввел реквизиты своей карты. После этого со счета молодого человека пропали более чем 10 тысяч рублей, а собеседник перестал выходить на связь.

По заявлению потерпевшего проводится проверка. Полиция Карелии вновь призывает граждан быть бдительными и не проходить по подозрительным ссылкам, присланным неизвестными.