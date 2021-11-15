Юным читателям сельской библиотеки в Карелии дают книги с запахами

Министерство культуры Карелии отчиталось о пополнении книжного фонда «модельных библиотек», которые создаются в райцентрах и поселках Карелии.

В качестве примера в министерстве приводят библиотеку села Янишполе, которая закупила в 2021 году книги с запахами и дополненной реальностью.

«Впервые закупили книги с запахами — сейчас это тренд. С ними чтение становится увлекательнее. Теперь ребенок может задействовать еще один орган чувств — обоняние. Например, почувствовать запах цветов или фруктов, о которых рассказывает книга. Детям это очень нравится», — приводят в пресс-службе министерства слова библиотекаря Оксаны Попковой.

Кроме того, в янишпольской библиотеке есть 4D книги про динозавров, энциклопедии, научно-популярные издания по химии, истории и технике.