Юным художникам в Карелии предлагают создать календарь на 2022 год

Компания «Ситилинк» проводит творческий конкурс по созданию календаря на следующий год.

Как отмечают в компании, «Календарь 2022» создается детьми и будет состоять из творческих работ юных художников возрастом до 13 лет. Тематика работ — времена года. Каждый участник может прислать по рисунку на сезон — ограничений по числу работ от одного автора нет.

Правила у конкурса простые. Ребенок должен создать рисунок, отсканировать его и выложить в специальном альбоме «ВКонтакте», указав фамилию и имя автора работы, возраст. Также потребуется прислать анкету участника и файл с работой на почту konkurs@rkmail.ru. В анкете указываются ФИО автора, возраст, город проживания, контактный телефон представителя и ссылка на работу в альбоме.

В «Ситилинке» обещают подарки абсолютно всем участникам конкурса. Победителей ждут достойные призы.

С правилами конкурса рисунков подробнее можно ознакомиться здесь.