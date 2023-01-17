Юным осужденным в Карелии рассказали, где можно заработать больше денег

В УФСИН Карелии рассказали о встрече с несовершеннолетними осужденными в Сегеже.
Сотрудники УФСИН вместе со специалистами Агентства занятости Карелии встретились с подростками, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции в Сегеже. Детям рассказали о том, как получить среднее и высшее профессиональное образование, какие профессии сейчас более востребованы где больше потенциал карьерного рост и выше заработок.
Кроме того, подростки узнали о порядке приема на работу, необходимых для этого документах и мерах поддержки безработных.
Ребята задавали разные вопросы, а в конце получили брошюры с полезной информацией.
В УФСИН добавили, что такие занятия способствуют профилактике преступлений.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание