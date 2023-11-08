«Юрий Гагарин» довел коллекционера из Петрозаводска до общения с мошенниками

Коллекционер медалей из Петрозаводска стал жертвой аферистов.

Полиция карельской столицы расследует новый эпизод мошенничества, рассказали в телеграм-канале МВД республики.



По сведениям правоохранителей, горожанин нашел в интернете объявление о продаже медалей «Юрий Гагарин» и «Сергей Рахманинов»



Он перевел 130 тысяч рублей и стал ждать, когда его коллекция пополнится.



Однако «продавец» перестал выходить на связь, а товар так и не прибыл.