«Юрий Гагарин» довел коллекционера из Петрозаводска до общения с мошенниками

Коллекционер медалей из Петрозаводска стал жертвой аферистов.
Полиция карельской столицы расследует новый эпизод мошенничества, рассказали в телеграм-канале МВД республики.
По сведениям правоохранителей, горожанин нашел в интернете объявление о продаже медалей «Юрий Гагарин» и «Сергей Рахманинов»
Он перевел 130 тысяч рублей и стал ждать, когда его коллекция пополнится.
Однако «продавец» перестал выходить на связь, а товар так и не прибыл.
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