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Новости. Политика
12:55, 20 Ноября 2018
фото: kr-rk.ru / Корпорация развития республики Карелия / «Бизнес-неделя 2018»

Юрий Савельев лишится должности директора Корпорации развития Карелии?

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В правительстве Карелии недовольны работой Корпорации развития республики под руководством Юрия Савельева.

Как сообщают наши источники в карельском правительстве, в ближайшее время директор Корпорации развития республики, доктор экономических наук Юрий Савельев покинет эту должность. Причина – недовольство руководителей республики итогами работы Корпорации под руководством Савельева (напомним, он возглавил компанию в апреле текущего года). "Результатов – ноль", - говорят в правительстве.

Как нам стало известно, на закрытой планерке премьер-министр карельского правительства Александр Чепик  отчитал Савельева за провал мероприятия  "Бизнес-неделя", которое состоялось в начале ноября. В частности, Чепик отметил, что по итогам "Бизнес-недели" не было привлечено ни одной новой компании, готовой инвестировать в экономику республики. В правительстве считают, что соглашения, заключенные в рамках мероприятия, в принципе "ни о чем".

По мнению руководства республики, Савельеву не удалась та самая "перезагрузка" Корпорации, о которой он говорил, придя на должность руководителя госкомпании.  Тогда, напомним, он пообещал, что первые серьезные результаты должны появиться уже в конце 2018 года. Между тем, никто не увидел даже промежуточных, хотя на сопровождении у Корпорации находятся более 200 инвестпроектов.

Напомним, что в руководстве Корпорации развития Карелии за последние четыре года сменилось четыре директора – Всеволод Телицын, Анна Позднякова, Леонид Лиминчук и с апреля – Юрий Савельев.  

Никто из них не может похвастаться достижениями - из года в год работа Корпорации признается неэффективной. Неудивительно, что эксперты вновь поднимают вопрос о том, что Корпорация развития Карелии, которая проедает десятки миллионов из республиканского бюджета и не дает желаемых результатов по привлечению инвесторов и улучшения экономической ситуации, в принципе не нужна.

Впрочем,  насколько мы знаем, вопрос о ликвидации Корпорации всерьез не поднимается. Пока туда ищут нового директора.

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Комментарии

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User
2018-11-20 13:29:28
Так вся республика не может похвастаться достижениями - из года в год работа любой из властей признается неэффективной. Фиг ли тут кого-то отдельно выделять, когда вся система прогнила?!
Изя
2018-11-20 13:26:28
Да , а вот интересно , а почему Чепика , Родионова , Буренкова не снимают . ? Почти два года на должностях и ни каких результатов в развитии экономики региона . Тут .значит не в этом дело , политика голимая . Разгонять надо всех и ставить специалистов , начиная с "головы ".
однозначно
2018-11-20 13:20:45
Неспроста пытался обналичить деньги через левый банкомат. Ждем посадок
goo
2018-11-20 13:13:28
Дали десяток миллионов из бюджета, и крутись как хочешь.
zanoza
2018-11-20 13:13:20
Наверное очередному приставу дорога расчищается :)
кир
2018-11-20 13:08:00
Ни один из ученых с Пушкинской не показал себя, умеющим практически работать в госструктурах. За всю историю.
Жорж
2018-11-20 13:07:26
Выступил на ТВ у Базанкова неудачно , много наговорил не того . Вот и сожрут его " приставы " , как его карту банкомат . Жертвенник , однако .

Тем более доктор наук . Ну куда такой умный то на общем голодранском фоне и нужен ? .
Гость
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