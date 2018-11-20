Юрий Савельев лишится должности директора Корпорации развития Карелии?

В правительстве Карелии недовольны работой Корпорации развития республики под руководством Юрия Савельева.

Как сообщают наши источники в карельском правительстве, в ближайшее время директор Корпорации развития республики, доктор экономических наук Юрий Савельев покинет эту должность. Причина – недовольство руководителей республики итогами работы Корпорации под руководством Савельева (напомним, он возглавил компанию в апреле текущего года). "Результатов – ноль", - говорят в правительстве.

Как нам стало известно, на закрытой планерке премьер-министр карельского правительства Александр Чепик отчитал Савельева за провал мероприятия "Бизнес-неделя", которое состоялось в начале ноября. В частности, Чепик отметил, что по итогам "Бизнес-недели" не было привлечено ни одной новой компании, готовой инвестировать в экономику республики. В правительстве считают, что соглашения, заключенные в рамках мероприятия, в принципе "ни о чем".

По мнению руководства республики, Савельеву не удалась та самая "перезагрузка" Корпорации, о которой он говорил, придя на должность руководителя госкомпании. Тогда, напомним, он пообещал, что первые серьезные результаты должны появиться уже в конце 2018 года. Между тем, никто не увидел даже промежуточных, хотя на сопровождении у Корпорации находятся более 200 инвестпроектов.

Напомним, что в руководстве Корпорации развития Карелии за последние четыре года сменилось четыре директора – Всеволод Телицын, Анна Позднякова, Леонид Лиминчук и с апреля – Юрий Савельев.

Никто из них не может похвастаться достижениями - из года в год работа Корпорации признается неэффективной. Неудивительно, что эксперты вновь поднимают вопрос о том, что Корпорация развития Карелии, которая проедает десятки миллионов из республиканского бюджета и не дает желаемых результатов по привлечению инвесторов и улучшения экономической ситуации, в принципе не нужна.

Впрочем, насколько мы знаем, вопрос о ликвидации Корпорации всерьез не поднимается. Пока туда ищут нового директора.