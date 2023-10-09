Юрий Шевчук отменил все ближайшие концерты из-за инфаркта

Концерты группы ДДТ были перенесены на новые даты до восстановления лидера.

Как пишет агентство ТАСС, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда в сентябре, он проходит курс реабилитации. Об этом сообщается на официальном сайте концертов коллектива.

«Группа „ДДТ“ вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года», — говорится на сайте. В сообщении отмечается, что Шевчук чувствует себя хорошо.

Сообщается также о переносе ранее запланированных концертов группы на новые даты. Так, выступление в Тель-Авиве состоится 6 января 2024 года, в Белграде — 10 января, Лимассоле — 11 мая, в Дубае — 3 января.