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Юрий Шевчук отменил все ближайшие концерты из-за инфаркта

Новости. Общество
20:30, 09 Октября 2023
фото: © РИА Новости

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Концерты группы ДДТ были перенесены на новые даты до восстановления лидера.

Как пишет агентство ТАСС, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда в сентябре, он проходит курс реабилитации. Об этом сообщается на официальном сайте концертов коллектива.

«Группа „ДДТ“ вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года», — говорится на сайте. В сообщении отмечается, что Шевчук чувствует себя хорошо.

Сообщается также о переносе ранее запланированных концертов группы на новые даты. Так, выступление в Тель-Авиве состоится 6 января 2024 года, в Белграде — 10 января, Лимассоле — 11 мая, в Дубае — 3 января.

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