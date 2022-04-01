Юрист назвала растения, которые нельзя сажать на даче

Юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Надежда Федорчук заявила, что многие дачники полагают, что на своей земле они могут сажать все, что захотят, но это не так.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на агентство «Прайм» юрист по экспертным заключениям Надежда Федорчук рассказала, от каких растений на даче стоит отказаться.

Федорчук напомнила, что в российским законодательством утвержден список растений, запрещенных в стране для культивации. Среди них культуры, которые содержат наркотические и психотропные вещества. В частности, в постановлении Правительства от 2010 года N 934 на земельных участках, включая дачи, роза гавайская, голубой лотос и мимозу хостилис названы запрещенными для посадки.

Если владелец участка не знал, что растение выходит в запрещенный список, то он все равно понесет за него ответственность. Поэтому юрист призвала россиян быть внимательнее.

«За выращивание в крупных и особо крупных размерах растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, предусмотрена уголовная ответственность по статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации», — заключила она.

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