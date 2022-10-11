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Юрист рассказал, как действовать, если прислали «грабительскую» квитанцию за ЖКУ

Новости. Общество
20:30, 15 Ноября 2022
фото: © finobzor

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Суммы в квитанциях за ЖКУ порой вызывают у россиян искреннее удивление: не слишком ли большой счет выдвинул исполнитель коммунальной услуги?

В таких случаях уж точно не стоит покорно раскрывать кошелек. Возможно, вам действительно начислили больше, чем положено. Как понять, что вас из-за чьей-то ошибки или нарочно пытаются обмануть, и какие шаги можно предпринять, чтобы привлечь «авторов» незаконной квитанции к ответственности? Об этом «Прайму» рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

Он объяснил, что для того, чтобы понять, правильно ли рассчитан размера оплаты за коммунальные услуги, необходимо обратиться к исполнителю услуги с заявлением о предоставлении информации о правильности расчета размера платы за коммунальные услуги.

В заявлении юрист порекомендовал сразу же требовать указанную информацию с указанием на размер, структуру платежа и его нормативно-правовое обоснование. Такое заявление подлежит рассмотрению в течение трех рабочих дней, сказал Аванесов.

Он отметил, что, в соответствие с Правилами оказания коммунальных услуг, если исполнитель, в том числе и лицо, привлеченное исполнителем для осуществления функций по расчету платы за коммунальные услуги, нарушит порядок расчета платы за коммунальные услуги, что повлечет необоснованное увеличение размера платы, то по обращению заявителя исполнитель обязан уплатить потребителю штраф.

Последний будет составлять 50 процентов величины превышения начисленной платы над размером той платы, которую следовало начислить в соответствии с настоящими Правилами.

По словам Аванесова, исключение составляют случаи, когда такое нарушение произошло по вине потребителя или устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.

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