Юрист рассказал, какие штрафы грозят дачникам

Юрист Паюшин предупредил дачников о грозящих штрафами нарушениях.

Дачникам грозят штрафы за ряд нарушений, в том числе за использование земли не по назначению, мусор, мытье автомобиля и размещение слишком высокого забора, причем дороже всего может обойтись заросшая сорняками земля — за это штрафуют на 20-50 тысяч рублей, сказал РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Он напомнил, что традиционно органы власти проверяли дачников после соседских жалоб, однако теперь следить за земельными участками помогают и беспилотники. Штрафы в этом случае начисляются автоматически и приходят почтой с прикрепленным к квитанции фотоснимком с дрона. Уведомления об этом направляются именно по месту регистрации владельца участка, уточнил Паюшин, добавив, что за попытку сбить дрон положен штраф в 40-50 тысяч рублей.

«Если дачник уверен, что дрон не принадлежит государству, а является частным, то тогда он вправе обратиться в полицию с заявлением о нарушении границ частной собственности и несанкционированном сборе личных сведений», — пояснил Паюшин.

Зачастую дачи находятся на землях сельскохозяйственного назначения, и если четверть такой резиденции заросла сорняками, то дачник может быть оштрафован на 20-50 тысяч рублей. Однако за борщевик оштрафуют в любом случае и независимо от категории земли. Минимальный штраф — 500 рублей, а для подмосковных дач ценник поднимается до 5 тысяч рублей, предупредил юрист.

Еще он пояснил, что за использование дачи с категорией земли не под сельхозназначение для предпринимательской деятельности полагается административный штраф в 5-10 тысяч рублей.

«Если на участке организована, например, автомастерская, ферма или птицефабрика, то, помимо штрафа, владельцу будет начислен земельный налог по повышенной ставке 1,5% от кадастровой стоимости земли», — сказал юрист, добавив, что вернуться к прежней ставке 0,3% удастся только после того, как земельный надзор подтвердит налоговой службе, что нарушение устранено и участок используется по назначению.

«Ключевым фактором при доказательстве незаконного предпринимательства обычно служит сбыт продукции. Если собственник систематически продает продукцию или получает деньги за оказываемые услуги, значит, извлекает коммерческую выгоду, то есть использует свой дачный участок не по назначению», — отметил он, уточнив, что доказательством этому может стать опрос соседей и местных магазинов.

Еще один повод для штрафа — размещение неподходящего забора по периметру участка. Высота ограждения, за которое не оштрафуют на 5 тысяч рублей, не должна превышать 1,8 метра, а материал забора не должен препятствовать проникновению солнечного света на соседний участок, сообщил Паюшин.

Оштрафовать на 3-5 тысяч рублей могут и за мойку автомобиля, что рассматривается государством как загрязнение почвы. За складирование на своем участке мусора и закапывание пищевых отходов владельцам земли полагается штраф в размере 1-2 тысяч рублей.

Кроме того, грозит штраф и за мешающий соседям шум. Юрист напомнил, что в каждом конкретном регионе свои параметры закона.