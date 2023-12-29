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Юрист рассказал, можно ли шуметь в новогоднюю ночь

Новости. Общество
00:10, 30 Декабря 2023
фото: © gpointstudio / Freepik

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Специалист объяснил россиянам, распространяется ли закон о тишине на ночь 1 января.

В новогоднюю ночь россияне любят пошуметь: слушать громкую музыку, танцевать и петь, а также запускать фейерверки. Однако все это веселье плохо вяжется с законами о тишине, которые действуют в нашей стране. Услышав нечто подобное в любую другую ночь, вы имеете полное право вызвать полицию.

Но относятся ли эти правила к ночи с 31 декабря на 1 января? Ответ на этот вопрос в интервью Общественной службе новостей постарался дать Заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, единого закона о тишине в РФ нет — однако есть региональные, некоторые из которых отличаются от других и имеют свои особенности.

«Однако практически все они исключают новогоднюю ночь из перечня тех, во время которых необходимо соблюдать тишину, — заявил эксперт. — Так что продолжительные шумные гулянья в это время действительно ненаказуемы. Отдельный вопрос — фейерверки. Как мы знаем, в некоторых областях, в силу приграничного положения, их запуск запрещен. Кроме того, есть и другие субъекты федерации, где введено особое положение. Так что советую перед покупкой подобного рода средств развлечения узнать, насколько они вообще разрешены».

В остальных же регионах, продолжил Соловьев, запуск фейерверков разрешен не ближе, чем за сто метров от домов и припаркованных машин.

«Как правило, ТСЖ или управляющая компания должны вывесить объявление, в котором будет указано специальное место, где подобными вещами можно заниматься, — заметил юрист. — Ну, а вообще, развлекаться я советую лишь до трех, максимум — до четырех утра. Конечно, если вы решите покутить подольше, полиция по звонку соседей к вам не приедет, однако давайте не забывать, что среди них могут быть уже достаточно пожилые люди, которые в это время уже будут пытаться уснуть».

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