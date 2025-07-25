Юрист рассказал о наказании за ремонт автомобиля на даче

Эксперт объяснил, какие штрафы можно получить за ремонт машины на дачном участке.

Юрист Тимур Харди в беседе с агентством «Прайм» предупредил россиян о том, какие последствия могут быть за ремонт автомобиля на дачном участке — территории, предназначенной для отдыха и выращивания сельхозкультур.

При утечке масла и тормозной жидкости и, соответственно, порчу земли штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Также на даче действует закон о тишине. При ремонте автомобиля с помощью инструментов можно нарваться на штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Более суровый штраф грозит тем, кто решит устроить на своем дачном участке станцию техобслуживания или автомойку. Если определена кадастровая стоимость земли, он составит от 0.5 до 1%, но не менее 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, от 10 до 20 тысяч рублей.

Тем не менее, на даче можно спокойно подкачивать колеса, менять дворники, зеркала, ремонтировать бардачок с помощью отвертки.