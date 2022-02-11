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Юрист рассказал, в каких случаях можно списать долги за ЖКХ

Новости. Общество
22:00, 17 Февраля 2022
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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Юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров рассказал, когда можно списать долги за ЖКХ.

Списать долги за жилищно-коммунальные услуги можно, если по ним прошел срок исковой давности, а также при банкротстве и невозможности взыскания, подтвержденной судебными приставами, рассказал РИА Недвижимость юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

Заявить о пропуске исковой давности можно, если управляющая компания обратилась в суд с требованием о взыскании задолженности, причем с момента последнего платежа прошло более трех лет. Например, если гражданин не платил с февраля 2019 года, то при обращении УК в марте 2022 года неплательщик вправе заявить суду об истечении срока исковой давности, отметил Хантимиров.

Он пояснил, что большинство дел рассматривается заочно, в ускоренном порядке, а сам суд не учитывает срок исковой давности, поэтому гражданин должен подавать подобное заявление сам. Важное условие в этом случае — отсутствие каких-либо платежей в течение всего срока, а также соглашений об отсрочке или реструктуризации.

«Чтобы списать давний долг, нужно в течение десяти дней после первого заседания подать возражение против исполнения решения. Суд отменит судебный приказ и УК придется обращаться в суд повторно. На новом заседании судья вызовет стороны в очном порядке, где гражданин имеет право заявить об истечении срока исковой давности», — уточнил Хантимиров.

Еще один способ списания долгов — процедура банкротства, если у должника параллельно имеются долги в банках и других кредитных организациях более чем на 500 тысяч рублей. Для запуска подобной процедуры нужно обратиться в Арбитражный суд субъекта РФ по месту постоянного проживания, сообщил Хантимиров.

По его словам, к заявлению необходимо приложить список кредиторов с размером их требований, опись имущества, сведения о доходах и сделках с недвижимостью, которые гражданин совершал за последние три года. «Суд проверит платежеспособность, если доходов и имущества действительно недостаточно для погашения всех долгов, он признает неплательщика банкротом. После завершения процедуры банкротства суд освободит гражданина от долгов по оплате ЖКУ», — пояснил юрист.

Кроме того, исполнительное производство может быть прекращено из-за невозможности взыскания долга. Это происходит, когда ФССП не удается получить деньги со счетов гражданина в банках, либо найти имущество, которое можно продать с торгов. Как правило, исполнительное производство прекращается в срок от одного года до трех лет, заключил Хантимиров.

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Комментарии

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