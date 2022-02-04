Юрист Татьяна Иссар: Им никого не жалко, только задача выслужиться

Юрист высказалась о ситуации с сельской воспитательницей Анной Ларионов, которой чиновники выдали землю на участке, где стройка запрещена, а затем потребовали, чтобы молодой специалист на селе занялась археологическими раскопками.

Сельская воспитательница Анна Ларионова из поселка Шуя продолжает затяжную судебную тяжбу с региональными чиновниками, которые выдали ей землю на участке, где стройка запрещена, а затем потребовали, чтобы молодой специалист на селе занялась археологическими раскопками. Воспитательница до сих пор ничего не построила, вместо этого она занята изматывающими судебными баталиями с бюрократами. Молодой специалист успела пожалеть, что связалась с государством.

Позиция защиты Ларионовой заключается в том, что раскопки должен производить владелец земли в лице министерства имущественных и земельных отношений, а не сельская воспитательница. Мнение юриста строится на том, что Ларионова не по своей воле обзавелась землей со следами жизни древних людей. По мнению Татьяны Иссар, ее подзащитная столкнулась с бюрократической машиной.

«История, конечно, очень неприятная. Но, я бы сказала, для наших реалий, для нашего государства типичная… Когда происходит рассогласованность действий государственных органов и когда никто не хочет брать на себя из них ответственность, они перекладывают ее друг на друга. И самая проблема в том, что в наших государственных органах человечности нет и не найдешь ее никогда. Им никого не жалко, только задача выслужиться, к сожалению. А Ларионова стала, как говорится, "козой отпущения"», — сказала Татьяна Иссар.

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