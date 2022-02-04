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Юрист Татьяна Иссар: Им никого не жалко, только задача выслужиться

Новости. Общество
11:03, 05 Февраля 2022
фото: Анна Ларионова

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Юрист высказалась о ситуации с сельской воспитательницей Анной Ларионов, которой чиновники выдали землю на участке, где стройка запрещена, а затем потребовали, чтобы молодой специалист на селе занялась археологическими раскопками.

Сельская воспитательница Анна Ларионова из поселка Шуя продолжает затяжную судебную тяжбу с региональными чиновниками, которые выдали ей землю на участке, где стройка запрещена, а затем потребовали, чтобы молодой специалист на селе занялась археологическими раскопками. Воспитательница до сих пор ничего не построила, вместо этого она занята изматывающими судебными баталиями с бюрократами. Молодой специалист успела пожалеть, что связалась с государством.

Позиция защиты Ларионовой заключается в том, что раскопки должен производить владелец земли в лице министерства имущественных и земельных отношений, а не сельская воспитательница. Мнение юриста строится на том, что Ларионова не по своей воле обзавелась землей со следами жизни древних людей. По мнению Татьяны Иссар, ее подзащитная столкнулась с бюрократической машиной.

«История, конечно, очень неприятная. Но, я бы сказала, для наших реалий, для нашего государства типичная… Когда происходит рассогласованность действий государственных органов и когда никто не хочет брать на себя из них ответственность, они перекладывают ее друг на друга. И самая проблема в том, что в наших государственных органах человечности нет и не найдешь ее никогда. Им никого не жалко, только задача выслужиться, к сожалению. А Ларионова стала, как говорится, "козой отпущения"», — сказала Татьяна Иссар.

Подробности истории с Анной Ларионовой читайте здесь.

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Комментарии

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Гражданин
2022-02-05 11:42:09
Написано правильно !
..в наших государственных органах человечности нет и не найдешь ее никогда. Им никого не жалко, только задача выслужиться...
Жалобу в Генеральную прокуратуру и Путину В.В.
Гость
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