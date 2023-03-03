Юрист в Карелии предупредила о возможности судебных исков из-за новых правил платежей за ОДН

Управляющие компании могут не успеть перестроиться после введения новых правил расчета платы за общедомовые нужды.

Согласно постановлению правительства РФ, основная цель изменений — приблизить нормативы к уровню фактического потребления, который фиксируют счетчики. Там, где нет приборов учета, при расчете норматива за основу будут приняты показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах.

Этот метод будет применяться при расчете потребления электроэнергии, холодной и горячей воды, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в доме, а также при расчете норматива отведения сточных вод.

«Ранее расчет производился по двум вариантам: по фактическому расходу и по нормативам. Изменения коснулись расчета по нормативам. На сколько повысится оплата за ОДН будет зависеть от наличия или отсутствия общедомовых приборов учета ресурсов. Если данные приборы установлены, то в принципе, собственники будут платить ровно столько, сколько фактически использовали ресурса», — рассказала РБК Карелия Надежда Николаева, ведущий юрист юридического агентства «Защита и результат».



Как объясняет эксперт, если общего прибора учета нет, то возможно 2 варианта: собственникам необходимо будет самостоятельно купить и установить общедомовые счетчики или платить по нормативам с учетом аналогичных домов (при расчете будет применяться информация о фактическом расходе ресурсов у аналогичных домов). Если жильцы дома решат воспользоваться методом по аналогии, то необходимо совместно с управляющей организацией принять решение о переходе на расчет расходов ресурсов на ОДН по методу аналогов.



«В связи с тем, что новые правила только вступили в силу и специалисты управляющей организации еще не адаптировались, или, например, УК включила свои расходы, то могут возникать ситуации, когда в квитанциях указана завышенная сумма на ОДН. В таком случае необходимо запросить у управляющей организации разъяснения о верности произведенных расчетов по конкретному дому. Добиться перерасчета в таком случае возможно или досудебным урегулированием спора или в суде», — говорит специалист.



