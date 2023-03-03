Реклама

Купить или выгодно продать жилье в Петрозаводске можно в «одном окне»
03.03.2023 16:30
Появились разъяснения, что произойдет с ноутбуком при постоянном подключении к сети питания
05.03.2023 22:00
«Это нормально для молодежной среды»: детский омбудсмен о драке членов движения «Рёдан» в Петрозаводске
05.03.2023 14:59
«Я стал инвалидом»: экс-чиновник, оправданный по делу о гибели детей на Сямозере, добился компенсации
05.03.2023 15:15

Юрист в Карелии предупредила о возможности судебных исков из-за новых правил платежей за ОДН

Новости. Общество
08:05, 06 Марта 2023
фото: © tomita / bzns.media

Новости партнеров

Управляющие компании могут не успеть перестроиться после введения новых правил расчета платы за общедомовые нужды.

Согласно постановлению правительства РФ, основная цель изменений — приблизить нормативы к уровню фактического потребления, который фиксируют счетчики. Там, где нет приборов учета, при расчете норматива за основу будут приняты показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах.

Этот метод будет применяться при расчете потребления электроэнергии, холодной и горячей воды, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в доме, а также при расчете норматива отведения сточных вод.

«Ранее расчет производился по двум вариантам: по фактическому расходу и по нормативам. Изменения коснулись расчета по нормативам. На сколько повысится оплата за ОДН будет зависеть от наличия или отсутствия общедомовых приборов учета ресурсов. Если данные приборы установлены, то в принципе, собственники будут платить ровно столько, сколько фактически использовали ресурса», — рассказала РБК Карелия Надежда Николаева, ведущий юрист юридического агентства «Защита и результат».

Как объясняет эксперт, если общего прибора учета нет, то возможно 2 варианта: собственникам необходимо будет самостоятельно купить и установить общедомовые счетчики или платить по нормативам с учетом аналогичных домов (при расчете будет применяться информация о фактическом расходе ресурсов у аналогичных домов). Если жильцы дома решат воспользоваться методом по аналогии, то необходимо совместно с управляющей организацией принять решение о переходе на расчет расходов ресурсов на ОДН по методу аналогов.

«В связи с тем, что новые правила только вступили в силу и специалисты управляющей организации еще не адаптировались, или, например, УК включила свои расходы, то могут возникать ситуации, когда в квитанциях указана завышенная сумма на ОДН. В таком случае необходимо запросить у управляющей организации разъяснения о верности произведенных расчетов по конкретному дому. Добиться перерасчета в таком случае возможно или досудебным урегулированием спора или в суде», — говорит специалист.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2023, 07:15
На Земле бушует мощнейшая в 2023 году магнитная буря
02.03.2023, 00:10
Сейсмолог предсказал мегаземлетрясение в марте
01.03.2023, 16:02
Изменились правила проезда круговых перекрестков
27.02.2023, 00:10
Врач назвал идеальное время, когда нужно ложиться спать
03.03.2023, 08:20
Трафик на границе с Финляндией в соседнем с Карелией регионе продолжает расти
02.03.2023, 06:40
Подростки из движения «Рёдан» вышли на «стрелку» в Петрозаводске – работала полиция

Чтиво

27.02.2023 14:49
Без политики
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
Экологическая активистка из Петрозаводска Анастасия Валова рассказала «Столице на Онего», почему она борется с мусором.
С любовью к жизни и природе
27.02.2023 12:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.