Юристы в Карелии бесплатно помогут детям

Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи детям пройдет 20 ноября, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Прием будет проводиться в рабочее время 20 ноября.

Отделами судебных приставов по Беломорскому, Кемскому, Кондопожскому, Лахденпохскому, Муезерскому и Пудожскому районов, а также по Сортавале запланировано проведение необходимых консультаций в школе № 3" Беломорска, в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей №№ 2, 4, 5, 6, 7.

Ранее столичные юристы бесплатно проконсультировали жителей районов Карелии.