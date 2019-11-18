Юристы в Карелии бесплатно помогут детям

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Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи детям пройдет 20 ноября, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Прием будет проводиться в рабочее время 20 ноября.
Отделами судебных приставов по Беломорскому, Кемскому, Кондопожскому, Лахденпохскому, Муезерскому и Пудожскому районов, а также по Сортавале запланировано проведение необходимых консультаций в школе № 3" Беломорска, в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей №№ 2, 4, 5, 6, 7.
Ранее столичные юристы бесплатно проконсультировали жителей районов Карелии.
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