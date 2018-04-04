Южное Прионежье не останется без медпункта: его обещают организовать в Педасельге

В Минздраве Карелии сообщили, что медпункт будет обслуживать жителей Ладвы, Деревянки и Шелтозера, а всем медработникам из этих населенных пунктов будут предложены вакансии.

Новый пункт скорой медицинской помощи будет организован в деревне Педасельга Прионежского района как подразделение Больницы скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

Подразделение скорой помощи, оснащенное автомобилем и укомплектованное персоналом, будет круглосуточно обслуживать жителей деревни Педасельга, села Шелтозеро, поселка Ладва, станции Деревянка и близлежащих населенных пунктов, находящихся в его зоне ответственности.

В Ладве, Деревянке и Шелтозере останутся функционировать медицинские подразделения Прионежской центральной районной больницы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Специалисты, сейчас работающие на пунктах скорой помощи, будут оказывать населению неотложную медицинскую помощь до 19 часов (в период сезонного подъема заболеваемости – до 21 часа). Специализированный санитарный транспорт также остается в каждом из этих населенных пунктов.

Медицинская помощь в экстренных, угрожающих жизни ситуациях, будет оказываться специалистами пункта скорой помощи в Педасельге, который при необходимости будет обеспечен дополнительными бригадами, включая реанимационную бригаду БСМП. Все вызовы будут поступать в единую диспетчерскую службу Больницы скорой медицинской помощи.

Решение о дислокации пункта скорой медицинской помощи именно в Педасельге принято на основе анализа имеющейся транспортной доступности с учетом времени доезда во всех населенных пунктах южного "куста" Прионежского района, количества обращений жителей за экстренной и неотложной медицинской помощью, возможностей обеспечения связью стационарного пункта и работающих на выезде бригад.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Минздрав Карелии заинтересован в сохранении всех квалифицированных медицинских специалистов, работающих в Ладве, Деревянке и Шелтозере. По завершении процедуры слияния Прионежской ЦРБ и Республиканской больницы им. В.А. Баранова каждому из работников будет предложена вакантная должность.

Помещение для нового пункта уже подобрано, в течение нескольких месяцев оно будет приведено в соответствие существующим требованиям.

Напомним, ранее "Столица на Онего" писала о том, что главврач Прионежской ЦРБ Сергей Смирнов подписал приказ о сокращении с 1 июня должностей в пунктах скорой медицинской помощи в Ладве, Шелтозере и Деревянке.