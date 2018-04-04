Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:53, 04 Апреля 2018

Южное Прионежье не останется без медпункта: его обещают организовать в Педасельге

По теме

В Минстрое Карелии пока не знают, сколько домов капитально отремонтируют в 2018 году
04.04.18 12:47
Жителей Карелии штрафуют на крупные суммы за перепродажу древесины
04.04.18 12:19
При банкротстве ЦСК суд нашел основания привлечь к ответственности экс-руководителя
04.04.18 11:28
Все новости
Загрузка...

В Минздраве Карелии сообщили, что медпункт будет обслуживать жителей Ладвы, Деревянки и Шелтозера, а всем медработникам из этих населенных пунктов будут предложены вакансии.

Новый пункт скорой медицинской помощи будет организован в деревне Педасельга Прионежского района как подразделение Больницы скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

Подразделение скорой помощи, оснащенное автомобилем и укомплектованное персоналом, будет круглосуточно обслуживать жителей деревни Педасельга, села Шелтозеро, поселка Ладва, станции Деревянка и близлежащих населенных пунктов, находящихся в его зоне ответственности.

В Ладве, Деревянке и Шелтозере останутся функционировать медицинские подразделения Прионежской центральной районной больницы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Специалисты, сейчас работающие на пунктах скорой помощи, будут оказывать населению неотложную медицинскую помощь до 19 часов (в период сезонного подъема заболеваемости – до 21 часа). Специализированный санитарный транспорт также остается в каждом из этих населенных пунктов.

Медицинская помощь в экстренных, угрожающих жизни ситуациях, будет оказываться специалистами пункта скорой помощи в Педасельге, который при необходимости будет обеспечен дополнительными бригадами, включая реанимационную бригаду БСМП. Все вызовы будут поступать в единую диспетчерскую службу Больницы скорой медицинской помощи.

Решение о дислокации пункта скорой медицинской помощи именно в Педасельге принято на основе анализа имеющейся транспортной доступности с учетом времени доезда во всех населенных пунктах южного "куста" Прионежского района, количества обращений жителей за экстренной и неотложной медицинской помощью, возможностей обеспечения связью стационарного пункта и работающих на выезде бригад.  

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Минздрав Карелии заинтересован в сохранении всех квалифицированных медицинских специалистов, работающих в Ладве, Деревянке и Шелтозере. По завершении процедуры слияния Прионежской ЦРБ и Республиканской больницы им. В.А. Баранова каждому из работников будет предложена вакантная должность.

Помещение для нового пункта уже подобрано, в течение нескольких месяцев оно будет приведено в соответствие существующим требованиям.

Напомним, ранее "Столица на Онего" писала о том, что главврач Прионежской ЦРБ Сергей Смирнов подписал приказ о сокращении с 1 июня должностей в пунктах скорой медицинской помощи в Ладве, Шелтозере и Деревянке.

По теме

В Минстрое Карелии пока не знают, сколько домов капитально отремонтируют в 2018 году
04.04.18 12:47
Жителей Карелии штрафуют на крупные суммы за перепродажу древесины
04.04.18 12:19
При банкротстве ЦСК суд нашел основания привлечь к ответственности экс-руководителя
04.04.18 11:28
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-04 12:15:23
Всё доходчиво и по делу. А то нагнали жути.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
28.03.2018, 16:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
29.03.2018, 10:19
Левин и его ружья
30.03.2018, 10:06
Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 9
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 15
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2018 11:57
Без политики
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови"
02.04.2018 09:30
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 11
30.03.2018 10:23
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
архив чтиво

Медиа

«Ваше право» на ТНТ-Онего
Сегодня 10:12
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»