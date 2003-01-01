Южный ветер и до +20°С: чем погода удивит жителей Карелии 4 сентября

В республиканском ЦГМС поделились прогнозом на четверг.
Завтра, 4 сентября, в Карелии сохранится сухая и тёплая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
— Ночью столбики термометров опустятся до +8, +10°С, однако днём воздух прогреется до +18, +20°С, — рассказали синоптики.
В течение суток осадков не предвидится, более того, в ночные часы жители республики смогут почувствовать дуновения южного ветра. Атмосферное давние при этом продолжит расти.
Напомним, в Карелии сохраняется особый режим противопожарный режим. Жителям и гостям региона по-прежнему запрещено разводить костры в лесах. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 600 тысяч рублей.