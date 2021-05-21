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К 100-летию Карелии Московский метрополитен выпустил транспортную карту «Тройка»

Новости. Общество
14:06, 21 Мая 2021
фото: пресс-служба Московского метрополитена / Дмитрий Иванов

Карту можно использовать при проезде на любом виде общественного транспорта Москвы.

В честь 100-летия республики Московский метрополитен выпустил лимитированную карту «Тройка», посвященную также экспедиции музея метрополитена и Общества коллекционеров в Карелию. Карта «Тройка» − это электронная транспортная карта Москвы с возможностью пополнения и использования на любом виде общественного транспорта Москвы.

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Московский метрополитен, многие станции которого оформлены с использованием известных на весь мир горных пород из Карелии − карельского габродиабаза, малинового кварцита и валаамского гранита, принимает активное участие в мероприятиях, посвященных юбилею республики.

В рамках взаимодействия Московского метрополитена и региона на станции метро «Балтийская» 27 февраля 2020 года, накануне Международного дня Калевалы и в честь 100-летия республики, выступил Академический хор метрополитена.

Участники хора исполнили произведение знаменитого карельского композитора, ровесника республики, первого в Карелии симфониста, автора национального балета «Сампо» Гельмера-Райнера Синисало «Моя Карелия». Артистов поддержали юная певица, участник шоу «Лучше всех» на Первом канале София Хоменко и музыканты проекта «Музыка в метро».

1 сентября в галерее «Метро» на станции метро «Выставочная» прошла фотовыставка «Карелия − далекая и близкая». Фотоработы карельских художников познакомили москвичей и гостей столицы с красотами Карелии в разное время года.

Юбилейные мероприятия продолжила ежегодная экспедиция Народного музея метрополитена и Общества коллекционеров «Наше метро» в Карелию. Участники экспедиции провели сбор и анализ материалов, представляющих историческую и культурную ценность. Данные материалы использованы для формирования отдельной экспозиции в витринах и на стендах Центра профориентации метрополитена, выпуска книги и фильма «Каменные сокровища Карелии».

Фильм об экспедиции можно посмотреть на сайте.

Напомним, что 20-21 мая в Москве проходят Дни Карелии, приуроченные к 100-летию республики.

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Комментарии

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Os
2021-05-21 15:07:53
Лучше бы в Петрозаводске транспортную карту выпустили.
Гость
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