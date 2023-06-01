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К 2030 году ВЭБ поможет привлечь в российскую экономику 10 трлн рублей частных инвестиций

Новости. Общество
10:58, 06 Июня 2023
фото: © businesslike.ru

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В условиях, когда сложно найти международных инвесторов, госкорпорация привлекает длинные деньги и поддерживает значимые инвестиционные инициативы за счет внутренних ресурсов.

По данным «Коммерсанта», Министерство экономического развития и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ создали таксономию технического суверенитета. Этот новый инструмент поможет привлечь к 2030 году в российскую экономику 10 трлн руб. частных инвестиций.

Таксономия список технологий и услуг, развитие которых крайне необходимо нашей стране. Поскольку инвестиции в новые разработки сопряжены с риском, государство окажет поддержку проектам в рамках таксономии. В частности, компании смогут получать кредиты в коммерческих банках по более низким ставкам. Оценивать проекты будут сами банки, вести реестр ВЭБ, а проверять проекты на соответствие ЦБ.

Государство планирует также расширить венчурный рынок, чтобы способствовать инвестициям в стартапы, которые являются важнейшими составляющими современной инновационной экономики. Инвестиции в стартапы всегда очень рискованны, и многие из них не достигают успеха. Однако именно из стартапов рождаются «яндексы» и vk. ВЭБ.РФ предлагает применять так называемый «портфельный подход». То есть оценивать успешность высокорисковых инвестиций в целом, а не по отдельным инициативам.

Как отмечал глава госкорпорации Игорь Шувалов, портфель будет считаться правильно сформированным, если он не несет сплошных убытков, от 10% до 25% компаний успешны, а их технологии востребованы. При поддержке такого портфеля перспективные технологии будут появляться и внедряться быстрее. Минэкономразвития уже разработало проект соответствующего постановления. Документ предоставит ВЭБ.РФ право на риск с выделением на вышеупомянутые цели 50 млрд руб.

Инструменты ВЭБ.РФ для стимулирования инвестиций уже приносят положительные результаты. Это и Фабрика проектного финансирования, и антикризисные поручительства, и кредиты на модернизацию и сохранение рабочих мест. Помимо корректировки действующих механизмов в ответ на новые проблемы, создаются и новые. Для поддержки проектов с недостатком собственного капитала ВЭБ.РФ и коммерческие банки будут создавать фонды акционерного капитала. При этом госкорпорация гарантирует возмещение в случае убытков, а также минимальную доходность таких инвестиций в размере 4% годовых.

По мнению специалистов, благодаря всем своим инструментам ВЭБ.РФ выполняет важную миссию, что сейчас очень важно для российской экономики. В условиях, когда сложно найти международных инвесторов, госкорпорация привлекает длинные деньги и поддерживает значимые инвестиционные инициативы за счет внутренних ресурсов. При этом самым важным аспектом является то, что она обеспечивает финансовую эффективность и возврат инвестиций. ВЭБ.РФ выполняет особую функцию, поскольку объединяет государственные и частные интересы, государству помогает решать стратегические задачи, а частному бизнесу дает возможности и необходимые инструменты.

Экономике не хватает длинных денег и поддержки крупных проектов, констатирует академический руководитель магистерской программы «Управление инвестиционными проектами» НИУ ВШЭ Игорь Царьков. «ВЭБ как раз предлагает такие инструменты, и эти инструменты не статичны, они постоянно совершенствуются»,— добавляет Царьков.

За последние пять лет ВЭБ.РФ под руководством Шувалова наращивал свои ресурсы поддержки и расширял направления работы, включая строительство школ, обновление городского транспорта и модернизацию городских водоканалов. Каждая инициатива, реализуемая по всей России, направлена на повышение уровня жизни населения. За эти годы благодаря усилиям ВЭБа и его партнеров позитивными изменениями воспользовались более 27 млн чел., а в целом в экономику было инвестировано свыше 11 трлн. руб.

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