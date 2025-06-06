К 80-летию Победы Музей Карельского фронта в Беломорске обновил выставку

Новые экспонаты, реконструкции и уникальные артефакты позволят увидеть события Карельского фронта по-новому.

Одним из ключевых обновлений этого года стал переработанный образ красноармейца 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения.

«Мы решили взять уникальную кинохронику парада, где запечатлены бойцы 3-го полка дивизии в июле 1941 года, и восстановили по ней образ этих красноармейцев, затем защищавших юг Карелии от финнов», — пояснил научный сотрудник музея Евгений Мироничев.

Помимо этого, в экспозиции появилась бутылка бойца, погибшего под Сяндебой. Ее передал поисковый отряд петербургского Политехнического университета.

На выставке два новых манекена. Один из них представляет бойца 52-й стрелковой дивизии, которая в декабре 1941 года стала 10-й гвардейской. Другой посвящён бойцу легендарной Полярной дивизии. На выставке появились корпусы гранат и взрывчаток, которые использовались только на Карельском фронте.

Сотрудники рассказали, что в скором времени дополнят другие части выставки и появится манекен второго командующего Карельским фронтом - Кирилла Афанасьевича Мерецкова.

Помимо манекенов в музее появилось специальное освещение для некоторых экспонатов, идёт работа над подписями экспонатов и над расширением библиотеки, добавляются разные детали.