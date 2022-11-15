К чему приведет запрет на использование слов «карельская клубника» большинством фермеров?

Возможный запрет на использование словосочетания «карельская клубника» в рекламе продукции вызвал неоднозначную реакцию среди фермеров.

Они отреагировали на известие, что фермерское хозяйство «Солнечная ягода» направило в Роспатент заявку на предоставление исключительного права использования географического указания «карельская клубника». Если заявка будет удовлетворена, то его сможет использовать только «Солнечная ягода».

«Я считаю, это несправедливо. А чем другие фермеры хуже? Мое личное мнение — я категорически против, — говорит один из фермеров. — Я считаю, что это общее название и его имеют право использовать все производители. Сейчас все идет через интернет, и если человек, помня, что был в Карелии, будет в поисковике забивать „карельская клубника“, то все ссылки будут идти только на „Солнечную ягоду“. Это неправильно, это несправедливо».

Подробнее читайте в статье «Столицы на Онего».