К юбилею маэстро: в Карелии пройдет парад дирижеров

«Парад дирижеров» пройдет в Петрозаводске 8 декабря.

8 декабря известный карельский дирижер Геннадий Миронов отмечает 80-летний юбилей. В честь этого знаменательного события в Карельской филармонии пройдет концерт «Парад дирижеров», сообщили в Министерстве культуры Карелии.

Как уточянется, Геннадий Миронов, стоявший у истоков создания Оркестра русских народных инструментов «Онего», пригласил на юбилейный концерт своих друзей и коллег — выдающихся дирижеров со всей России. Вместе с маэстро за пульт встанут: Михаил Тоцкий, Виктор Акулович, Евгений Алешников, Валентин Лобанов, Игорь Каждан, Игорь Тонин, Крикор Хурдаян, Галина Иванкова, Денис Черта и Вячеслав Лопатин.

В программе концерта прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов, среди которых Антонин Дворжак, Астор Пьяццолла, Евгений Дога, Арно Бабаджанян и Анатолий Кролл. Солистами концерта станут заслуженный артист России Михаил Тоцкий (бандонеон), лауреаты международных конкурсов Константин Шаханов (свирель) и Артём Берг (балалайка), а также заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Мурат Малкаров (кавказская гармоника).

Начнется концерт в 16:00.