К ликвидации пожара на полигоне в Кондопожском районе привлекли гусеничные экскаваторы

Площадь пожара на полигоне в Кондопожском районе составляет полгектара.
Открытых очагов горения на полигоне нет, сообщили в официальном паблике Администрации Кондопожского района в ВК.
-Территория свалки огорожена рвом глубиной и шириной около 3 метров. Остаётся небольшое задымление на трассе Кола, для безопасности водителей установлены знаки ограничения скорости и задействованы информационные табло. Также ощущается запах гари в отдельных районах города Кондопога, при этом в поселке Березовка задымления нет, — уточнили в Администрации.
Дополнительно к ликвидации пожара привлечена техника — гусеничные экскаваторы, а также доставлена цистерна с водой объемом 10 кубометров для эффективной проливки территории.
Идет засыпка участка грунтом и песком, локальное тушение очагов с использованием негорючих материалов для создания воздухонепроницаемого слоя, разделение полигона на участки, проливка кромки для предотвращения перехода огня в лесной массив, а также перемешивание горящих и негорящих компонентов с помощью бульдозеров. В ночное время продолжают работу караульная смена и вакуумная машина. Данные меры позволяют держать ситуацию под контролем, заверили чиновники.
Ранее Прокуратура района заинтересовалась пожаром на свалке.