К маю, если верить мэрии, в Петрозаводске станет заметно чище

Основные работы по весенней уборке города будут выполнены до конца апреля, сообщает администрация Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в мэрии утвержден план экологических акций и работ по масштабной очистке городских территорий.

"С понедельника мы начали весеннюю уборку города. С учетом погодных условий очистка трудных участков от грязи и подмерзшего смета будет производиться в ручном режиме. На дороги и улицы Петрозаводска вышли также машины со щетками, а когда установятся плюсовые значения температуры, начнется использование помывочной техники. Основные работы будут выполнены до конца апреля", - отметила Ирина Мирошник во вторник на встрече с журналистами.

Уборка улично-дорожной сети, дорог, тротуаров и парковых зон выполняется подрядной организацией в рамках муниципального контракта.

Что касается дворов, то управляющие компании и ТСЖ получат от мэрии рекомендации по их уборке.

По информации городских властей, мусор уже собран на газонах, проезжих частях и тротуарах в центре города: на пр. Ленина, ул. Куйбышева, пр. К.Маркса, ул. Антикайнена, ул. Красной, ул. Герцена, ул. Анохина, ул. Красноармейской.

"Первичная уборка завершена и в других районах: на ул. Мерецкова, пр. А.Невского, ул. Правды, пр. Октябрьский, наб. Варкауса, ш. Ключевское, ул. Парфенова, пр. Комсомольский, ул. Репникова, ул. Чапаева", - сказано в релизе администрации.

Работы ведутся на участках, где снег уже растаял.

"На пр.Ленина осуществляется сбор и вывоз смета с тротуара, на пр.Комсомольском - механизированный вывоз смета с проезжей части", - отмечают в администрации.

Когда в городе потеплеет, начнутся субботники. Участие в них традиционно примут государственные и коммерческие организации, а также неравнодушные граждане. Власти уже закупили 15 тысяч мешков для мусора и строительные перчатки.

По словам Ирины Мирошник, она очень переживает "за то, чтобы как можно быстрее город после зимнего периода привести в надлежащее состояние".