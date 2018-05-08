К-Моторс приглашает на "Чемпионский тест-драйв вместе с Hyundai"

К-Моторс приглашает всех, кто неравнодушен к футболу и мечтает посетить Чемпионат мира FIFA 2018™, на чемпионский тест-драйв.

Пройдите тест-драйв и получите шанс выиграть билеты в день мероприятия и поездку на матч любимой команды.

Также вас ждут развлекательное шоу, угощения и сюрпризы.

Берите с собой друзей и знакомых. Будет интересно!

Ждём вас по адресу: Лесной пр., 55.

Дилерский центр К-Моторс.

На правах рекламы