В тушении огня в республике задействованы лесопожарные подразделения Рослесхоза, Мурманской и Архангельской областей.

К началу недели площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 11 343 гектаров. Такие данные сообщила утром 26 июля федеральная «Авиалесоохрана». По ее сведениям, в лесах республики зарегистрировано 22 действующих пожара.

В тушении огня в карельской тайге задействованы лесопожарные подразделения Рослесхоза, Мурманской и Архангельской областей. Кроме того, в борьбе с лесными пожарами в республике привлечены силы МЧС, активно участвуют местные жители и добровольцы из других регионов.