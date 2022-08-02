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К ночи свет вернули в дома жителей микрорайона «Рыбка» в Петрозаводске

Новости. Общество
08:20, 14 Августа 2022
фото: pixabay.com

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Повреждения на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск» устранили к 21.30, свет вернулся в микрорайон «Рыбка», сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

По информации АО "ОРЭС-Петрозаводск" электроснабжение по адресам: ул. Архипова, д. 30, ул. Бородинская, д. 1, 9, 9А, 9Б, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, пер. Заречный, д. 3, 5, 7, 9, 6, 8, пер. Матросова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ул. Матросова, д. 4, 7, 9, 11, 13, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ул. Муезерская, д. 100, 100А, 102А, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 122А, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152А, 154, 154А, 156, 156А, 158, 158А, 158Б, 156Б, 160, 160Б, 162, 164, 164А, 166А, ул. Муезерская, д. 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 114, ул. Связи, д. 6А, 6Б, 2, 4, 6, 8 восстановлено.

Ранее сообщалось, что в отдаленном микрорайоне Петрозаводска произошла авария на электросетях.

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