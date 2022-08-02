К обязательным работам приговорил суд сибиряка, обманувшего жителя Карелии

Мошенник раскаялся и полностью возместил ущерб, сообщили в прокуратуре республики.

В Сегежском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя другого региона, обвиняемого в мошенничестве.

Как было установлено, в октябре 2021 года 33-летний житель Тюмени разместил в интернете объявление о продаже спутникового телефона стоимостью 76 тысяч рублей. На объявление откликнулся житель Сегежи, который перевел деньги, однако телефон так и не получил.

Подсудимый полностью признал свою вину, объяснив, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение. При этом он компенсировал пострадавшему не только материальный, но и моральный ущерб.

Приняв во внимание как этот факт, так и наличие у обвиняемого малолетних детей, суд назначил жителю Тюмени наказание в виде 280 часов обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.