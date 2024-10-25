К одной из больниц в Петрозаводске подъехало много пожарных машин

Очевидцы насчитали 8 спецмашин у железнодорожной больницы в Петрозаводске.

Много пожарных машин заметили в Петрозаводске, пишет один из карельских телеграм-каналов.

Скопление спецмашин попало на видео.



Очевидцы насчитали у железнодорожной больницы 8 пожарных машин.

Как сообщили подписчики, пожарные поднялись на 4 этаж — это видно на записи — и шли по коридору.

Как сообщили в официальном телеграм-канале МЧС Карелии, в Клинической больнице «РЖД-Медицина» сработала пожарная сигнализации. «Произошла ложная сработка пожарной сигнализации», — отметили в источнике.

Силы МЧС Карелии привлекались для проверки места вызова. Повода для беспокойства нет, оповестили спасатели.