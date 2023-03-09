К реконструкции моста в районе улицы Мерецкова в Петрозаводске приступят в 2023 году

Общая стоимость работ составит более полмиллиарда рублей.

Власти Карелии планируют приступить к реконструкции моста через реку Лососинка в районе улицы маршала Мерецкова в Петрозаводске в нынешнем году. Об этом заявил на совещании в республиканском правительстве 10 марта карельский министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергей Щебекин. По его словам, общая стоимость работ составит 537 миллионов рублей.

«В августе мы планируем получить положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию, после чего незамедлительно будет организована процедура заключения госконтракта на строительно-монтажные работы, — рассказал Щебекин. — Потенциальные подрядчики у нас имеются, и денежные средства запланированы в региональном дорожном фонде. Завершить реконструкцию моста мы планируем за год, в 2024 году».