«К сожалению, жизнь финальна», — Охлопков рассказал о паллиативной медпомощи пациентам

В больницах Карелии развернули более ста коек для неизлечимо больных.

Михаил Охлопков в личном профиле 14 сентября рассказал, как совершенствуют стационарную паллиативную помощь в районных больницах.



Глава Минздрава Карелии отметил, что в ЦРБ в разных отделениях развернули более ста коек для неизлечимо больных пациентов, которым нужны специальный уход и медпомощь. «Мы создали отделения паллиативной медицинской помощи, которых раньше не было», — подчеркнул министр.



По его словам, там работает компетентный персонал, обученный уходу за тяжелыми, неизлечимыми больными. «Конечно, обеспечиваем отделения и специальным медицинским оборудованием, в том числе для перемещения и ухода за лежачими пациентами», — рассказал Охлопков.



«К сожалению, жизнь финальна. Есть заболевания, которые не лечатся. Пациенты, находящиеся в терминальной стадии, уходят в достойных условиях под присмотром врачей и родственников. Именно это одна из гуманистических целей преобразований паллиативной службы», — написал глава Минздрава.



По словам Охлопкова, концентрацию коек начали с Кондопожской и Сегежской больниц. Опыт распространят и на другие районы.

Напомним, ранее Охлопков рассказал, как лучше сбивать температуру.