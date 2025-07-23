К тушению пожара в Кондопожском районе, который горит больше суток, привлекут силы со всей Карелии

К ликвидации пожара будут привлекать специалистов со всей республики.

Сегодня, 22 июля с 11:00 в Кондопожском районе Карелии установили региональный уровень реагирования на природный пожар. Как рассказали в Госкомитете по безопасности, лесной пожар обнаружили вечером 19 июля и с того момента он действует уже больше суток. На сегодняшний пожар еще не локализован. Огонь охватил 35 гектаров.

Специалисты ведомства считают, что причинами пожара стали природно-климатические факторы (высохшая лесная подстилка в связи с дефицитом осадков, аномально высокая температура воздуха, наличие в очаге пожара деревьев преимущественно хвойных пород, порывы ветра до 4 м/с).

По данным Госкомитета, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует. В тушении лесного пожара поучаствовали специалисты АУ РК «Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов» и арендатора лесного участка ООО «Костомукшская строительная компания» в общем количестве было 17 человек и 5 единиц техники. На данный момент ситуация на лесном пожаре управляемая.