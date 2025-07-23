здоровье работа экология
реклама на сайте
В Госдуме решили освободить «Матерей-героинь» от оплаты жилья и коммунальных услуг
23.07.2025 13:25
Владимиру Любарскому продлили арест еще на 2 месяца
16.07.2025 17:20

К тушению пожара в Кондопожском районе, который горит больше суток, привлекут силы со всей Карелии

Новости. Происшествия
17:55, 22 Июля 2025
фото: © Госкомитет по безопасности

Новости партнеров

К ликвидации пожара будут привлекать специалистов со всей республики.

Сегодня, 22 июля с 11:00 в Кондопожском районе Карелии установили региональный уровень реагирования на природный пожар. Как рассказали в Госкомитете по безопасности, лесной пожар обнаружили вечером 19 июля и с того момента он действует уже больше суток. На сегодняшний пожар еще не локализован. Огонь охватил 35 гектаров.

Специалисты ведомства считают, что причинами пожара стали природно-климатические факторы (высохшая лесная подстилка в связи с дефицитом осадков, аномально высокая температура воздуха, наличие в очаге пожара деревьев преимущественно хвойных пород, порывы ветра до 4 м/с).

По данным Госкомитета, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует. В тушении лесного пожара поучаствовали специалисты АУ РК «Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов» и арендатора лесного участка ООО «Костомукшская строительная компания» в общем количестве было 17 человек и 5 единиц техники. На данный момент ситуация на лесном пожаре управляемая.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.07.2025, 10:45
Умерла председатель Верховного суда России
20.07.2025, 15:00
Россиянам не станут запрещать пользоваться VPN-сервисами
19.07.2025, 12:00
ФСБ рассекретила документы о деятельности советских спецслужб во время Потсдамской конференции 1945 года
20.07.2025, 00:10
В Новой Зеландии обнаружили редкую разновидность птицы киви
19.07.2025, 09:00
Крупнейший в мире круизный лайнер вышел в свое первое плавание из Финляндии
18.07.2025, 17:40
Жаркая погода сохранится в Карелии и на будущей неделе

Чтиво

17.07.2025 18:55
Без политики
«Достоевский нам близок и понятен»: преподаватель русской литературы в Тегеране о влиянии русской классики на иранцев
Иранская исследовательница русской литературы Зейнаб Садеги рассказала о популярности в Иране русского языка и литературы и о любви иранских читателей к русской классике.
От первых нот до побед: история Анжелы Козловой, баяниста и педагога
16.07.2025 20:00
«Она увидела, заплакала и убежала». Петрозаводская художница пишет портреты людей и снимает их реакцию
03.07.2025 12:25
архив чтиво

Медиа

Июльская жара в Петрозаводске
22.07.2025 18:00
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение