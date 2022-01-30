К участию в гонках «Лыжня России» в Карелии допустят только лыжников с QR-кодами или отрицательными ПЦР-тестами

Об этом заявили в Минобразования и спорта республики, разъясняя правила подачи заявок на участие в гонках.

Гонки «Лыжня России» пройдут в Карелии 12 февраля. Как пояснили в Минобразования и спорта республики, в забеге смогут принять участие не только профессионалы, но и любители лыжных гонок.

Центральной площадкой проведения гонки по традиции станет Республиканский спортивный комплекс «Курган».

Как сообщили в министерстве образования и спорта, которое выступает организатором фестиваля, участники смогут пройти дистанции 5 и 10 км, также будет организован массовый забег на дистанцию 3300 метров без учета времени и на дистанцию 500 метров без учета времени для дошкольников. Дистанцию в 1, 2 и 3 километра можно будет пройти в зачет тестирования ГТО.



Онлайн-регистрация для участников по адресу https://orgeo.ru/event/19973 будет доступна с 31 января по 6 февраля.



С 7 по 11 февраля с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) будет работать комиссия по допуску участников. Прием заявок и выдача стартовых номеров участникам гонки будет осуществляться на Республиканском спорткомплексе «Курган» по адресу: Петрозаводск, Курганский проезд, 3, каб. 236.

Как сообщили организаторы, в день старта, 12 февраля, регистрация участников осуществляться не будет.



При подаче заявки участник должен предоставить в комиссию по допуску паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, QR-код (или справку) о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, или отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее 72 часов до проведения фестиваля (для участников старше 18 лет).



Участники лыжных гонок до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.



Коллективная заявка должна быть оформлена через интернет-сервис или предоставлена в комиссию по допуску с приложением электронного файла в формате Excel.



Подробная информация: https://vk.com/csp_ptz

Телефон для справок: 8 (814-2) 33-02-43.