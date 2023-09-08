К Земле летит потенциально опасный астероид диаметром больше километра

К Земле приближается потенциально опасный астероид диаметром до 1,2 километра. Он уже навещал окрестности планеты 34 года назад.

Потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY) диаметром до 1,2 километра снова приближается к Земле спустя 34 года, пишет РИА Новости.

Он пролетит на расстоянии примерно шести миллионов километров от нашей планеты, уточняет информагентство со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов НАСА.

Так, астероид максимально приблизится к Земле 3 октября в 20.39 часов по московскому времени. Минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит 0,042 астрономической единицы или почти 6,3 миллиона километров.

При этом потенциально опасными считаются астрономические объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллионов километров, отмечает РИА Новости.

Диаметр астероида, по оценкам ученых, может достигать от 520 метров до 1,2 километра. Скорость объекта составляет 20,96 километра в секунду.

Астрономы впервые заметили астероид 349507 (2008 QY) 30 сентября 1989 года. Объект «пропал» на 33,5 года - в следующий раз ученые наблюдали его этой зимой - 13 февраля, уточняет РИА Новости.

Астероид относится к Земля-кроссерам — астероидам, пересекающим орбиту Земли. Однако это не означает, что такой объект обязательно столкнется с планетой, пишет РИА Новости.