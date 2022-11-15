К Земле приближается «рождественский» астероид

Астероид 2015 RN35 приблизится к Земле 15 декабря.

Европейские ученые обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35, сообщает «РИА «Новости».



«Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители», — говорится в сообщении информагентства.



По данным «РИА «Новости», газета Daily Express указала, что небесное тело в диаметре достигает 140 метров и приблизится к нашей планете на расстояние 680 тысяч километров, поэтому опасности для человечества в ближайшем будущем не представляет. Британские журналисты прозвали 2015 RN35 «рождественским астероидом».



Ранее сообщалось, что, по прогнозам ВНИИ ГОЧС, весной 2029 года к Земле на очень близкое расстояние, сопоставимое с высотой орбит геостационарных спутников, приблизится астероид Апофис. В Роскосмосе оценивают вероятность его столкновения с Землей как «очень и очень малую».



