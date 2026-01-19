К Земле прилетел аномальный поток плазмы на превысившей предполагаемую скорость

Мощное воздействие неизвестной природы зафиксировано на Земле вечером 19 января. Источник явления, прошедший 1,5 млн км от точки Лагранжа L1 до планеты за 15 минут, двигался со скоростью около 1700 км/с.
Данные о скорости были получены до выхода из строя измерительных приборов на спутнике ACE (Advanced Composition Explorer), который находится в точке Лагранжа L1 и служит для мониторинга солнечного ветра и космической погоды, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS). В настоящее время информация о скорости явления больше не обновляется.
Остальные данные, поступающие в реальном времени, доступны через специализированный мониторинговый ресурс.
Точка Лагранжа L1 находится примерно в 1,5 млн км от Земли в направлении Солнца и является ключевой позицией для наблюдений за космической погодой. Ранее мы рассказывали, что есть вероятность большей скорости выброса плазмы на Землю, чем предполагается: она может превысить 1100 км/с.
Так и вышло.
Плазма достигла скорости в 1700 км/с, что значительно превышает прогнозируюмую.
Учёные сообщили далее, что на планете материализуются полярные сияния и магнитные бури.
Ранее ученые рассказали, что ближайшие два года количество магнитных бурь, происходящих на Земле, будет превышать показатели предыдущих лет.