Вызов для взрослых: детский омбудсмен Карелии о том, как удержать поколение Альфа от трагедий
19 января, 10:55 Статьи
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00 Статьи
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42 Статьи
К Земле прилетел аномальный поток плазмы на превысившей предполагаемую скорость

08:20

Россиянам предложили определить, какое стихотворение написал ИИ

08:00

Команда гимнасток из Петрозаводска завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях в Уфе

07:40

На Кукковке двое суток нет тепла в квартирах после аварии на теплосети

07:20

В Карелии в 2026 году приостановили 92 разрешения такси из-за отсутствия страховки ОСГОП

07:00

Девочки из Петрозаводска взяли «серебро» на региональных соревнованиях по футзалу

06:40

Врач назвал безопасную норму чая в день

00:10

В России хотят запретить сувенирные деньги и обновить старые банкноты

23:02

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

22:20

В России хотят лишать прав за нелегальный тюнинг фар и выхлопных систем

22:02

Футболист Алексей Смертин пробежал марафон 50 км в минус 42 в Оймяконе

21:02

В Карелии стартовала неделя информирования о Детском телефоне доверия

20:21

Земля подверглась воздействию мощнейшего за десятилетие потока радиационных частиц

20:02

Ремонт моста к онежским петроглифам выполнен наполовину

19:35

Банки начали массово блокировать карты и счета россиян

19:15

Экс-кандидат в мэры Петрозаводска рассказала о своем выгорании от работы в секс-шопе

19:02

«Срезают лазером сосули»: проверили, насколько опасно ходить по тротуарам в центре Петрозаводска

18:50

Диспансеризация 2026: какие исследования добавлены в обязательный список

18:32

Предприятие «Прорыв» завершит строительство производственного здания в Петрозаводске в 2026 году

18:10

Стало известно, кто сбил 11-летнюю девочку на Кукковке в Петрозаводске

18:02

Представители Полины Лурье получили ключи от квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках

17:48

В Карелии очистили более 12 тысяч километров железнодорожных путей

17:32

Тепло и горячая вода вернулись не ко всем жителям Кукковки

17:15

Новые правила вступили в силу для пассажиров поездов в 2026 году

17:04

Во вторник в Карелии обещают снег и до -7°С

17:00

Доходы в бюджете Петрозаводска впервые превысили 14 млрд рублей

16:54

Освященную воду можно набрать возле трех храмов в Петрозаводске

16:49

Тотальный диктант в Петрозаводске пройдет 18 апреля 2026 года

16:28

Парфенчиков: в Петрозаводске при поддержке правительства инвесторы реализуют более 80 проектов с созданием 11 тысяч рабочих мест

16:23

Автомобиль «Жигули» с подростками улетел в сугроб после дрифта на кольце

16:18

Названа одна из причин возможного уменьшения будущей пенсии

16:10

Верховный суд Карелии оставил под арестом экс-депутата Владимира Кванина по делу «Автоспецтранса»

15:58

Скончался бывший председатель исполкома Медвежьегорского района

15:45

Шандалович отметил рост инвестиционной привлекательности Петрозаводска

15:37

Общемировое состояние богатейших людей планеты достигло исторического максимума

15:29

В Карелии на Онежском озере пропал рыбак

15:23

11-летняя девочка пострадала под колёсами авто в Петрозаводске

15:19

В Жилнадзоре Карелии напомнили, какие организации отвечают за уборку снега и наледи

15:08

Экс-глава Медвежьегорского района стал судьей первой категории по самбо

15:02

Карелия в минувшем году полностью освоила 6 млрд рублей на расселение аварийного жилья

14:46

Экологическая безопасность — на постоянном контроле: ЦЕМЕНТУМ подводит итоги года по замерам на карьере «Шокшинский кварцит»

14:37

Депутат назвал причины попадания Карелии в аутсайдеры рейтинга по преступности

14:36

В Петрозаводске рассказали, что восьмая часть всех жителей города - самозанятые

14:32

Конкурс снеговиков пройдет в день закрытия фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске

14:16

Препарат «Эводин» для диабетиков привезли в Карелию

14:08

Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений России для трёхдневного отдыха в январе

14:01

В Сыктывкаре взрыв светошумовой гранаты в центре подготовки МВД унес жизнь девушки-курсантки

13:45

На Земле во вторник ожидаются очень сильные магнитные бури

13:30

Общественная палата России предлагает продлить работу детсадов

13:16

Выведенные из строя самолеты вернут на маршруты российских авиакомпаний

13:04

Артур Парфенчиков провел рабочую встречу с новым директором Онежского судостроительно-судоремонтного завода

12:55

Детский омбудсмен Карелии рассказал о главной ошибке взрослых в экстренных ситуациях

12:47

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Мьянмой вступает в силу 27 января

12:41

В Карелии поймали рыбу гигантских размеров

12:20

Мошенники притворяются техподдержкой портала «Госуслуги»

12:08

В Петрозаводске задержали серийного вора

11:43

Электронный посадочный талон станет официальным документом для посадки на самолет

11:29

На Ключевой решали, кто ответит за снег у тренажёров и как вывезти сугробы от машин

11:15

Автомобиль сбил электровелосипедиста в центре Петрозаводска

11:06

17-летний подросток пострадал в ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске

10:48

Два человека погибли в столкновении иномарки и «КамАЗа» на трассе «Кола»

10:31

Подача тепла на Кукковке в Петрозаводске восстановлена

10:01

Ушёл из жизни режиссёр мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

09:49

Жительница Пудожа перешла по ссылке и лишилась денег

09:28

Карелия снова стала регионом с самым высоким уровнем преступности в России

08:59

Салон красоты горел в Карелии ночью

08:39

В Карелии на онкоучёте состоит более 22 тысяч пациентов

08:21

На набережной Петрозаводска начали готовить снег для «Гипербореи»

08:01

Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

07:41

Символом 2026 года по версии Союза охраны птиц России стала чомга

07:21

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня

07:01

Администрация города отказывается брать на баланс дорогу на Муезерской

06:41

Новые правила для авиаперевозчиков вступают в силу в России с 1 марта

00:10
К Земле прилетел аномальный поток плазмы на превысившей предполагаемую скорость
Сегодня 08:20 Наука
Мощное воздействие неизвестной природы зафиксировано на Земле вечером 19 января. Источник явления, прошедший 1,5 млн км от точки Лагранжа L1 до планеты за 15 минут, двигался со скоростью около 1700 км/с.

фото: © Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Данные о скорости были получены до выхода из строя измерительных приборов на спутнике ACE (Advanced Composition Explorer), который находится в точке Лагранжа L1 и служит для мониторинга солнечного ветра и космической погоды, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS). В настоящее время информация о скорости явления больше не обновляется.

Остальные данные, поступающие в реальном времени, доступны через специализированный мониторинговый ресурс.

Точка Лагранжа L1 находится примерно в 1,5 млн км от Земли в направлении Солнца и является ключевой позицией для наблюдений за космической погодой. Ранее мы рассказывали, что есть вероятность большей скорости выброса плазмы на Землю, чем предполагается: она может превысить 1100 км/с.

Так и вышло.

Плазма достигла скорости в 1700 км/с, что значительно превышает прогнозируюмую. 

Учёные сообщили далее, что на планете материализуются полярные сияния и магнитные бури.

Ранее ученые рассказали, что ближайшие два года количество магнитных бурь, происходящих на Земле, будет превышать показатели предыдущих лет.

 

 

 

