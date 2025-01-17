Кабаны подрыли ЛЭП в районе Карелии

Видео опубликовали в паблике «Россети Северо-Запад».

Сотрудники «Россети Северо-Запад» проверили линию электропередачи на предмет упавших проводов в Лахденпохском районе Карелии. Об этом они сообщили в паблике .

Рядом энергетики обнаружили многочисленные следы кабанов, которые рыли землю. Судя по кадрам, рядом прогуливалися и лось. Животные облюбовали это место для своих занятий.

«Что делали лоси и кабаны на ЛЭП? Не скажем, сами не знаем. А мы проверили линию электропередачи в Карелии. Электроснабжение Лахденпохского района под контролем», — сообщил мастер Андрей Комин.